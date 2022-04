Helicopter Taxi: उबर से कैब बुक कर रही थी महिला, कार से सस्ती दिखी हेलीकॉप्टर राइड!

Helicopter Taxi: ऑनलाइन कैब सर्विस ने भले ही लोगों की यात्रा को आसान बनाने का काम किया है, लेकिन कई बार ये सर्विस लोगों की परेशानी का सबब भी बन जाती हैं. कैब सर्विस समय और जाम के हिसाब से ही अपने रेट तय करती हैं. लेकिन सोचिए अगर कैब सर्विस से कार से सस्ती हेलीकॉप्टर सर्विस मिले तो आप क्या कहेंगे. ऐसा ही कुछ न्यूयॉर्क की एक महिला के साथ हुआ. महिला ने उबर ऐप से कार बुक की, तो सबसे सस्ता ऑप्शन हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था.

टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार, निकाले नाम की एक महिला ने अपने घर से जॉनी एफ केनेडी एयरपोर्ट जाने के लिए उबर बुक की थी. जब उसने उबर बुक की तो उसे दिखाई दिया कि अगर वह उबर एक्स लेती है, तो उसे 126.84 डॉलर देने पड़ेंगे. इसी के साथ अगर वह कैब पूल करती है तो उसे 102.56 डॉलर देने पड़ेंगे. इसी जगह उसे तीसरा ऑप्शन हेलीकॉप्टर का भी दिखाई दिया. इसके लिए उसे केवल 101.39 डॉलर ही खर्च करने पड़ते. देखिए ये स्क्रीन शॉट...

WHY THE FUCK IS THE UBER HELICOPTER THE CHEAPEST OPTION pic.twitter.com/sfemdDsoC0

— nicole loves harry (@nicoleej0hnson) December 23, 2019