Aaj Ka Panchang: आज का पंचांग 29 दिसंबर 2022, जानिए शुभ मुहूर्त, राहु काल व नक्षत्र

नई दिल्ली: Aaj Ka Panchang 29 December 2022 आज 289 दिसंबर 2022 दिन शुक्रवार शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है.आइए जानते हैं कि ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव मानव जीवन पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है. यह इस बात पर भी विशेष तौर पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली ग्रहों की दशा क्या है.

अगर कुंडली में ग्रहों की दशा ठीक है तो आपके दैनिक जीवन पर उसका प्रभाव दिखता है. लेकिन ग्रहों की दशा खराब चल रही है तो जीवन कई परशानियों से तब तक घिरा रहता है जब तक कि आप उसका निदान नहीं कर देते. व्यक्ति को कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त और राहुकाल जैसी समयावधि का ध्यान रखना चाहिए.

आज का पंचांग

दिनांक- 29 दिसंबर 2022

वार- शुक्रवार

स्थान- नई दिल्ली

तिथि- सप्तमी

नक्षत्र- पूर्व भाद्रपद

करण- गार

पक्ष- शुक्ल

योग- व्यतिपात

रितु- शिशिर

सूर्योदय व सूर्यास्त का समय

सूर्योदय- 07:12 AM

सूर्यास्त- 05:33 PM

चन्द्रोदय व चन्द्रास्त का समय

चन्द्रोदय- 11:56 AM

चन्द्रास्त- 24:07 AM

शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त- 12:02 PM - 12:43 PM

अशुभ मुहूर्त

राहु काल- 13:40 PM - 14:58 PM

यमगण्ड काल- 07:12 AM - 08:30 AM

गुलिक काल- 09:47 AM - 11:05 PM

(Disclaimer: यहां दी गई सभी जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. Zee Hindustan इसकी पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)

