अनामिका शुक्लाः आधी हकीकत, आधा फसाना बनी 'धोखेबाजी' की एक करोड़ी गुरू की पूरी कहानी

लखनऊः अनामिक शुक्ला, बीते एक पखवाड़े मीडिया की दुनिया में चर्चित और यूपी की शिक्षा व्यवस्था के लिए सिरदर्द बना यह नाम अपने साथ कई रहस्यों को समेटे हुए है. 15 दिन पहले एक अदनी सी शिक्षिका कि कई जिलों में तैनाती और करोड़ों कमाने वाली खबर अब रहस्य गाथा बन चुकी है.

रविवार को जांच अधिकारियों के दीदे और खुले रहे गए जब उन्हें पता चला कि यह अनामिका शुक्ला है ही नहीं, बल्कि कोई और है. क्या है इस शिक्षिका की कहानी पूरे मुद्दे पर डालते हैं एक सिलसिलेवार नजर-

रविवार को आया मामले में नया मोड़

दरअसल 26 मई से फर्जी नियुक्ति के इस मामले चकरघिन्नी बनी हुई पुलिस और बेसिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को कासगंज से एक युवती को गिरफ्तार किया. पूछताछ में इस युवती ने अपना प्रिया जाटव बताया है. इसके बाद मामला और उलझ गया है.

अब पुलिस यह पता लगा रही है कि वास्तविक अनामिका शुक्ला कौन है जिसके दस्तावेज पर यह युवती प्रिया जाटव शिक्षिका बनकर नियुक्तियां ले रही थीं. इस पूरे प्रकरण की शुरुआत टीचर्स के डेटाबेस से होती है, जिसमें गड़बड़ी सामने आने के बाद धोखाधड़ी का सिरा यहां तक पहुंचा है.

We got info through media that a teacher has been posted at 25 places. It has been found that there have been postings at Baghpat, Aligarh, Amethi, Saharanpur, & Ambedkar Nagar using records of Anamika Shukla. Investigation underway: Satish Dwivedi, UP Education Min (5.6.20) pic.twitter.com/etbfZPD371

— ANI UP (@ANINewsUP) June 6, 2020