Ballia Case: गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह लखनऊ से गिरफ्तार

लखनऊ: बलिया गोलीकांड (Ballia Case) के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया है. धीरेंद्र समेत 6 आरोपियों के खिलाफ बलिया पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. बलिया जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) ने 15 अक्टूबर को रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में हुई घटना के संबंध में फरार आरोपियों पर ये इनाम राशि घोषित की थी. लंबी जद्दोजहद और मेहनत के बाद आखिर रविवार को धीरेंद्र पुलिस के हाथ लग गया.

दुकान के आवंटन के मुद्दे पर चली थी गोली

#WATCH Special Task Force (STF) of UP Police arrests the main accused of Ballia incident, Dhirendra Singh, from Lucknow.

A man had died after bullets were fired during a meeting for allotment of shops under government quota, in Durjanpur village of Ballia on Thusday. pic.twitter.com/rfiS2cbRA0

