Hathras Rape:Police ने रात में ही करवाया बेटी का अंतिम संस्कार, परिजन नाराज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के साथ हुई दरिंदगी और हैवानियत से पूरे देश में गुस्सा है. हर व्यक्ति इस नीचता की निंदा कर रहा है. इस बीच मंगलवार रात पुलिस ने युवती का अंतिम संस्कार करवा दिया.

No, they did it on their own. We're scared. Police forced us to take the body to cremation ground. We'd said we'll do it in morning: Brother of #Hathras gangrape victim when asked if family had given consent for funeral

(Disclaimer: Interview time - around 4 am, after funeral) pic.twitter.com/KKbQBwxhV7

— ANI UP (@ANINewsUP) September 30, 2020