बेटी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था तौसीफ का परिवारः मृतका के परिजन

फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद के इलाके में सनसीखेज वारदात सामने आई है. यहां सोमवार को एक छात्रा की गोली मारकर दिनदाहड़े हत्या कर दी गई थी. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य आरोपी तौसीफ है, जिसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

छात्रा बल्लभगढ़ के एक कॉलेज से परीक्षा देकर निकली थी. zee मीडिया के मुताबिक, वारदात जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर गई है. आरोपी युवक छात्रा से धर्म बदलवाना चाहता था.

Haryana: Mortal remains of the woman who was shot dead in broad daylight by a man in Ballabhgarh yesterday, have handed over to her family in Faridabad today

The two accused in the incident have been sent to two-day police custody. pic.twitter.com/C2eS9lw7Gy

