कांग्रेस में हिम्मत तो पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का ऐलान करेः पीएम मोदी

रांचीः झारखंड में चुनाव और देशभर में नागरिकता कानून का विरोध दोनों ही समानांतर चल रहे हैं. भाजपा और केंद्रीय मंत्रिमंडल दोनों ही चुनौतियों से निपट रहा है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरहेट में चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे. यहां मंच उन्होंने कांग्रेस को ललकारा और नागरिकता कानून पर खुली चुनौती दे डाली. बरहेट में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं कांग्रेस सहित उन तमाम दलों को इस वीरों की धरती से आज चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे खुलकर घोषणा करें कि वे पाकिस्तान के हर नागरिक को भारत की नागरिकता देने के लिए तैयार हैं.

#WATCH PM speaks on #CitizenshipAmendmentAct, in Jharkhand's Berahit. Says "Congress&its allies are creating an atmosphere of lies to scare Indian Muslims. They're spreading violence. Citizenship Amendment Act doesn’t snatch away any right of an Indian citizen or cause any harm." pic.twitter.com/JKRnjF99yu

— ANI (@ANI) December 17, 2019