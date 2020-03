अपने ही विधायकों से क्यों डरती है कांग्रेस, गुजरात विधायकों के ईमान पर शक

गांधीनगर: मध्य प्रदेश के संकट के बीच कांग्रेस को गुजरात से भी बुरी खबर मिल रही है. गुजरात में राज्यसभा चुनाव होने हैं. इस बीच कांग्रेस को डर है कि कहीं उसके विधायकों को खरीदा जा सकता है. गुजरात से 20 कांग्रेस विधायकों को जयपुर भेजा जा रहा है. 26 मार्च को 17 राज्यों की 55 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हैं. पिछली बार गुजरात में राज्यसभा चुनाव के समय कई कांग्रेस विधायकों ने भाजपा उम्मीदवारों को वोट कर दिया था.

Gujarat Congress MLA Harshad Ribadiya: Horse trading occurred in the last Rajya Sabha elections in the state so we, the Congress MLAs, have decided to move to Rajasthan to keep us away from attempts of poaching during these polls. MLAs will be trained on voting in the elections. https://t.co/m12WNtyMH7 pic.twitter.com/xS1vz0nPsj

— ANI (@ANI) March 14, 2020