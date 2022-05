Laal Singh Chaddha Trailer: इंतजार की घड़ियां खत्म, लॉन्च हुआ आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' का ट्रेलर

नई दिल्ली: Laal Singh Chaddha Trailer: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. बीते कई समय से अपने रिलीज के इंतजार में अटकी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच भी काफी क्रेज बना हुआ है. वहीं, इसकी रिलीज को लेकर भी फैंस बेहद उत्सुक है. इसी बेताबी को देखते हुए मेकर्स ने आईपीएल 2022 (IPL 2022) के फाइनल्स में ट्रेलर लॉन्च कर दिया है. बता दें कि, 'लाल सिंह चड्ढा' ऑस्कर विजेता अमेरिकी नाटक फॉरेस्ट गंप (1994) का रीमेक है.

ट्रेलर में आमिर के किरदार का नाम लाल सिंह है, जो बचपन में सहारे से चल पाता है, लेकिन उसकी मां उसे हौसला देती है और एक दिन चमत्कार होता है और उसके पैर ठीक हो जाते हैं. ये बच्चा आगे जाकर सेना में भर्ती होता है. ट्रेलर में आमिर के अपोजिट करीना कपूर हैं, करीना, रूपा के किरदार में हैं. फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होते ही छा गया है. इसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

Experience the extraordinary journey of #LaalSinghChaddha, a simple man whose heart is filled with love, hope and warmth.#LaalSinghChaddhaTrailer out now! Releasing in cinemas worldwide on 11th Aug.https://t.co/yahghWFhJA

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) May 29, 2022