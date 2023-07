Aashika Bhatia Evicted: 'बिग बॉस ओटीटी 2' से बाहर हुई आशिका भाटिया, इस वजह से हुआ गेम ओवर!

नई दिल्ली: कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' में वाइल्डकार्ड के रूप में एंट्री पाने वाली आशिका भाटिया को लेटेस्ट 'वीकेंड का वार' एपिसोड में बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. आशिका ने दो हफ्ते पहले एल्विश यादव के साथ शो में वाइल्डकार्ड के तौर पर एंट्री की थी. उन्हें घर से बेघर होने के लिए मनीषा रानी के साथ नोमेनेट किया गया था.

आशिका भाटिया घर से हुई बाहर

