Bigg Boss 18: विवियन डीसेना के बदले तेवर, शिल्पा के बाद अब ईशा को भी लिया आड़े हाथ

Bigg Boss 18: सलमान खान का विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 18' लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. अपने विवादों से लेकर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री तक, इस शो ने हर मुद्दे पर दर्शकों को अपने साथ बांधकर रखा हुआ है. बीते एपिसोड में हमने देखा कि विवियन डीसेना की पत्नी ने शो में आकर उनकी आंखों पर बंधी दोस्ती की पट्टी उतारने की कोशिश की. वहीं, सलमान ने भी वीकेंड के वार में उन्हें काफी समझाया. ऐसे में अब विवियन का बदला हुआ रूप नजर आने वाला है.

ईशा और अविनाश को तीखे जवाब देंगे विवियन

अब शो का नया प्रोमो सामने आया है इसमें विवियन को ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के पास बैठे हुए देखा जा रहा है. यहां वह साफ-साफ कह रहे हैं कि अब वह घर में किसी का भी हाथ नहीं पकड़ेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें क्लियर हो चुका है कि घर में उनका किसी से भी यानी किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है.

ईशा और शिल्पा के होश उड़ाएंगे विवियन

विवियन इस दौरान ईशा से सवाल करते हैं कि वह नॉमिनेशन टास्क में फ्रीज क्यों हो गई थीं. कंटेस्टेंट्स को लेकर क्या उनके मन में विचार साफ नहीं हैं.

Promo: Vivian 2.O is back with a bang! With his fiery one-liner, "Humne pyar mohabbat kya dikhayi, saala pura ghar hi farebi nikla!" pic.twitter.com/4n458wAAlk

— #BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) December 16, 2024