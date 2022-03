Dasvi Teaser: हरियाणवी रंग में रंगे अभिषेक बच्चन, नेता बन जेल से करेंगे 'दसवीं' पास

नई दिल्ली: फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दसवीं' (Dasvi Teaser) को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ यामी गौतम (Yami Gautam) मुख्य भुमिका में नजर आएंगीं. अब मेकर्स ने फिल्म का जबरदस्त टीजर रिलीज कर दिया है, जिसे दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है.

सामने आया 'दसवीं' का टीजर

बता दें कि ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. हाल ही में रिलीज हुए टीजर में अभिषेक, गंगा राम चौधरी (Ganga Raam Choudhary) का किरदार निभाकर हरियाणवी अंदाज में रंगे नजर आ रहे हैं.

टीजर को खुद अभिनेता ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. इस टीजर में अभिषेक बच्चन का दमदार अंदाज और डायलॉग दोनों देखने को मिल रहे हैं.

टीजर ने रिलीज होते ही मचाया धमाल

इस फिल्म में अभिषेक कैदी के रूप में दिखाई देंगे. टीजर में अभिषेक जेल में सभी कैदियों से कहते सुनाई दे रहे हैं, 'ओ अपराधियों ज्यादा शोर न करियो. मैं दसवीं की तैयारी कर रहा हूं. फिर से दसवीं करना ये मेरी शिक्षा का अधिकार है.'

ABHISHEK BACHCHAN: 'DASVI' TO PREMIERE ON JIO CINEMA & NETFLIX... #Dasvi - starring #AbhishekBachchan, #YamiGautam and #NimratKaur - will stream from 7 April 2022 on #JioCinema and #Netflix... Directed by #TusharJalota... #JioStudios and #DineshVijan present... #MotionPoster... pic.twitter.com/yT492RXwyN

taran adarsh (@taran_adarsh) March 14, 2022