Vijayakanth Death: DMDK संस्थापक विजयकांत का कोरोना से निधन, 'कैप्टन' को याद कर साउथ एक्टर्स ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली: Vijayakanth Death: साउथ में फेमस एक्टर टर्नड पॉलिटिशियन विजयकांत के निधन से गुरुवार सुबह फिल्म और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. उनकी पार्टी के अनुसार, कोविड-19 के लिए पॉजिटिव टेस्ट के बाद वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. हालांकि, अस्पताल के बयान में बताया गया कि उन्हें निमोनिया हुआ था. एक्टर चेन्नई के अस्पताल में भर्ती थे और 28 दिसंबर, 2023 यानी आज उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. विजयकांत के निधन की खबर ने तमिल सिनेमा इंडस्ट्री, उनकी पार्टी डीएमडीके के सदस्यों और उनके सभी फैंस को काफी सदमा पहुंचा है.

अस्पताल में कराया गया था भर्ती

दो दिनों पहले उनकी पार्टी डीएमडीके ने एक बयान जारी कर बताया था कि विजयकांत को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. पार्टी ने एक विज्ञप्ति में कहा, '​​शुरुआती ​​टैस्ट में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. बाद में उनकी हालात को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया' इससे पहले भी विजयकांत को बुखार संबंधी बीमारी के इलाज के लिए 18 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 11 दिसंबर, 2023 को उन्हें छुट्टी मिल गई थी.

Saddened to learn about Vijayakanth Garu's passing. A true powerhouse in both cinema and politics. May his soul find eternal peace. My thoughts are with his family and friends.

— Jr NTR (@tarak9999) December 28, 2023