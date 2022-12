'अवतार 2' में इस एक्ट्रेस ने निभाया 14 साल की बच्ची का रोल, असली उम्र जानकर चौंक जाएंगे आप

Avatar the way of water: समुंदर की खूबसूरती और पानी में रहने वाले जीवों की बुद्धिमत्ता को दर्शाती 'अवतार 2' लगाता दर्शकों का दिल जीत रही है.