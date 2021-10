सुधा चंद्रन हुईं एयरपोर्ट पर नकली पैर निकलवाने से परेशान, पीएम से गुहार के बाद CISF ने मांगी माफी

नई दिल्ली: टीवी और बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना चुकीं एक्ट्रेस और डांसर सुधा चंद्रन (Sudha Chandran) कम ही निजी जिंदगी के कारण चर्चा में रही हैं. ऐसे में अब उनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बता रही हैं कि वह एयरपोर्ट सिक्योरिटी से परेशान हो चुकी हैं. दरअसल, हाल ही में सुधा को एयरपोर्ट जाना पड़ा था, जहां उन्हें थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ीं.

पीएम से लगाई गुहार

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर कर बताया है कि एयरपोर्ट चेकिंग के समय उन्हें बार-बार रोका जाता है और सुरक्षाकर्मी उनका आर्टिफिशियल लिंब उतरवाकर चेकिंग करते हैं.

जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती है. ऐसे में एक्ट्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी से वरिष्ट नागरिकों के लिए एक कार्ड जारी कराने की अपील की थी, ताकि फ्लाइट में यात्रा के दौरान उन्हें एयरपोर्ट चेकिंग पर ज्यादा परेशानियां न झेलनी पड़े.

दर्दनाक होती है प्रक्रिया

सुधा ने बताया कि आर्टिफिशियल लिंब को खोलने की प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है. वह एयरपोर्ट ऑफिसर्स से हर बार विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए कहती हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं होता. इसी कारण अब उन्हें पीएम से इस मामले में मदद की गुहार लगानी पड़ी है.

CISF ने मांगी माफी

सुधा चंद्रन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद CISF ने उन्हें हुई इस परेशानी के लिए माफी मांगी है. इसके अलावा एक्ट्रेस को आश्वासन दिया गया है कि आगे से उन्हें कभी इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. सीआईएसएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए सुधा से माफी मांगी है.

CISF ने दिया आश्वासन

सीआईएसएफ ने अपने ट्वीट में लिखा, 'सुश्री सुधा चंद्रन को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. प्रोटोकॉल के अनुसार केवल खास परिस्थितियों में ही सुरक्षा जांच के लिए प्रोस्थेटिक्स को निकलवाया जाता है.'

We will examine why the lady personnel concerned requested Ms. Sudhaa Chandran to remove the prosthetics. We assure Ms.Sudhaa Chandran that all our personnel will be sensitised again on the protocols so that no inconvenience is caused to travelling passengers. 2/2

— CISF (@CISFHQrs) October 22, 2021