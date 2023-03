Alia Bhatt को लेकर ऐश्वर्या राय ने कही बड़ी बात, पुराने वीडियो पर अब हो रहीं ट्रोल

नई दिल्ली: Aishwarya Rai Bachchan Throwback Video: दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब अपने नाम करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों पर राज करती हैं. एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म पीएस-1 के लिए दर्शकों से खूब तारीफ बटोरी है, वहीं पार्ट 2 क लेकर वह चर्चा में हैं. इस ऐश्वर्या का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह आलिया भट्ट के हिट करियर के बारे में बोलती नजर आ रही हैं.

वीडियो में क्या बोलीं ऐश्वर्या राय बच्चन

सोशल मीडिया पर थ्रोबैक वीडियो के वायरल होने के बाद से ऐश्वर्या को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. इस वीडियो में ऐश्वर्या अलिया को लेकर बात करती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस कह रही हैं कि- ' मैंने आलिया भट्ट से कहा था कि, जिस तरह का सपोर्ट करण जौहर से उन्हें शुरुआत से मिल रहा हैं यह उनके लिए काफी फायदेमंद है. एक आर्टिस्ट के रुप में जब आपको पता होता है कि आने वाले समय में आप के लिए बेहतर अवसर है तो यह अच्छा होता है. आपको पता होता है कि आपका करियर लंबे समय तक रहेगा. मेरी यह बात सुनकर वह खुश भी थीं.' एक्ट्रेस ने अलिया भट्ट की तारीफ भी की थी. उन्होंने कहा थी कि 'आलिया को अच्छा काम मिल रहा है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वह अच्छा काम कर रही हैं.'

यूजर्स वीडियो पर कर रहे कमेंट

यूजर्स ऐश के इस पुराने वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि 'एक्ट्रेस तथ्य के आधार पर बात कर रही हैं.' वहीं, दूसरे ने लिखा कि 'बहादूर तरीके से सच कहने के लिए धन्यवाद मुझे यह पसंद आया'. वहीं कई लोगों को ऐश्वर्या की बात पसंद नहीं आई.

When #AishwaryaRaiBachchan took a sly dig at #AliaBhatt's nepotistic privilege: "Opportunities Are There On Her Lap Regularly" pic.twitter.com/frC4LgluJl

— Rahul Chauhan (@RahulCh9290) March 19, 2023