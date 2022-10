दिवाली का जश्न मनाने 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंची 'थैंक गॉड' की टीम, कपिल का सवाल सुन उड़े अजय देवगन के होश

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों ‘दृश्यम 2’ और ‘थैंक गॉड’ का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. ये दोनों फिल्में इस साल रिलीज होने वाली हैं. वहीं ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि दोनों ही फिल्मों में अजय की पॉवरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है. हाल ही में फिल्म ‘थैंक गॉड’की पूरी टीम कपिल शर्मा शो में पहुंची है.

प्रोमो हुआ रिलीज

हाल में ही कपिल के शो का नया प्रोमो सामने आया. जिसमें ‘थैंक गॉड’ फिल्म के डायरेक्टर इंद्रकुमार, लीड एक्टर्स अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे. कपिल ने सभी का जोरदार स्वागत किया. प्रोमो में कपिल सभी के साथ खूब हंसी मजाक करते नजर आए.

अजय देवगन-कपिल शर्मा की मस्ती

कॉमेडी शो में आने पर, होस्ट कपिल शर्मा ने एक्टर्स से मजेदार तरीके से कुछ तीखे सवाल भी पूछे. इएक्टर अजय देवगन से बात करते हुए कपिल शर्मा ने कहा कि देवगन ने पिछले कुछ सालों में कई नेशनल अवार्ड हासिल किए हैं,

