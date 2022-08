CuttPutlli Teaser: इस बार सीरियल किलर को पकड़ने निकले अक्षय कुमार, सस्पेंस से भरपूर है टीजर

नई दिल्ली: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की सितारे बेशक इन दिनों गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं. उनकी एक के बाद एक सभी फिल्में फ्लॉप होती दिख रही हैं. दूसरी ओर अक्षय भी कहां हार मानने वाले हैं. वह भी लगातार नए कॉन्सेप्ट के दर्शकों के बीच हाजिर हो जाती हैं. कुछ दिन पहले ही उनकी फिल्म 'रक्षा बंधन' रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है. इसके बाद अब अपनी अगली फिल्म 'कठपुतली' (Cuttputlli) लेकर आ गए हैं.

जबरदस्त है Akshay Kumar की 'कठपुतली' का टीजर

अक्षय ने जन्माष्टमी के खास मौके पर अपने सभी फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देते हुए 'कठपुतली' का टीजर रिलीज कर दिया है. इसमें फिर से सुपरस्टार एक अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. टीजर में अक्षय एक पुलिसवाले के रोल में नजर आए हैं. बैकग्राउंड में उनकी आवाज आ रही हैं, जिसमें वह कह रहे हैं, 'सीरियल किलर के साथ पावर नहीं, माइंड गेम खेलना चाहिए.' इसके बाद पुलिस की वर्दी पहने उनका लुक दिखता है.

शनिवार को आएगा फिल्म का ट्रेलर

इस फिल्म में अक्षय एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं. इस टीजर को देखकर ही साफ कहा जा सकता है कि फिल्म सस्पेंस से लबरेज होने वाली है.

Yeh khel power ka nahi, mind ka hai.

Aur is mind game mein aap aur main…sab #Cuttputlli hain.

Dropping on @DisneyPlusHS, 2nd September. Trailer out tomorrow@vashubhagnani @Rakulpreet @ranjit_tiwari @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms #CuttputlliOnHotstar pic.twitter.com/l9uyi2Pp7Z

