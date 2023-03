Akshay kumar ने किया 'सोरारई पोटरु' के हिंदी रीमेक का ऐलान, फैंस ने एक्टर को जमकर किया ट्रोल

नई दिल्ली: एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी एक और नई फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. अक्षय साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'सोरारई पोटरु' के हिंदी रीमेक में दिखेंगे. फिल्म में उनके के साथ राधिका मदान लीड रोल में नजर आएंगी. हालांकि जबसे एक्टर ने फिल्म को लेकर ऐलान किया है तब से उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है. और उन्हें रीमेक फिल्में न बनाने की नसीहत दे रहे हैं.

फिल्म का टाइटल नहीं है तय

अक्षय कुमार की इस हिंदी रीमेक के टाइटल को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है. फिलहाल, इसे प्रोडक्शन नंबर 27 के नाम से जाना रहा है. अक्षय ने ट्वीट साझा करते हुए फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी दी. अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, 'हम उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, प्रोडक्शन नंबर 27 दुनियाभर के थिएटर में एक सितंबर 2023 को आ रही है.'

ट्रोल हुए एक्टर

इस जानकारी को साझा करने के बाद ही यूजर्स ने अक्षय को ट्रोल करना शुरू कर दिया है. कई यूजर्स ने एक्टर से रीमेक फिल्में न करने के लिए कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'कृपया रीमेक फिल्मों करना बंद करें.'

We are ready for take off! ✈️

Production No. 27 (Untitled) releases in theatres worldwide on 1st September, 2023. #RadhikaMadan@SirPareshRawal@Sudha_Kongara #Jyotika@Suriya_offl @vikramix @rajsekarpandian @Abundantia_Ent@2D_ENTPVTLTD@CaptGopinath@sikhyaent@gvprakash pic.twitter.com/OW9NjKkmAy

— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 21, 2023