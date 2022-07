OTT Release This Month: आलिया भट्ट से लेकर मनोज बाजपेयी तक ये सितारे मचाएंगे धमाल, यहां रिलीज होंगी जबरदस्त फिल्में

नई दिल्ली: अगस्त फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी अहम होने वाला है. इस महीने कई बड़े सितारों की फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं. वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platform) पर भी फिल्मों की बाढ़ आने वाली हैं. अगस्त में त्योहारों की भी धूमधाम के साथ ओटीटी पर भी फिल्मों और सीरीज का धूमधड़ाका रहेगा. तो आइए आपको बताते हैं कौन सी फिल्म और सीरीज किन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब रिलीज होने वाली हैं.

The Great Weddings Of Munnes- 4 अगस्त

इस लिस्ट में पहला नाम कॉमेडी सीरीज 'द ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस' का है, जो वूट सिलेक्ट पर रिलीज हो रही है. इसका डायरेक्शन सुनील सुबरमानी ने किया है. शो में अभिषेक बनर्जी, बरखा सिंह, विश्वेंद्र सिंह, आकाश दभाड़े लीड रोल में नजर आएंगे.

Secrets Of Koh-i-noor- 4 अगस्त

डिस्कवरी प्लस पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'सीक्रेट्स ऑफ द कोहिनूर' रिलीज होने वाली है. इस सीरीज को नीरज पांडेय ने बनाया है, जबकि मनोज बाजपेयी इसे होस्ट करने वाले हैं. सीरीज में कोहिनूर हीरे के बारे में विस्तार से बताया जाएगा.

Darlings- 5 अगस्त

आलिया भट्ट की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म 'डार्लिंग्स' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है. यह एक डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसमें आलिया के साथ शेफाली शाह और विजय वर्मा भी लीड रोल में दिखाई देंगे. इस फिल्म का सह-निर्माण गौरी खान ने किया है.

हाल में ही फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था.

The Sandman- 5 अगस्त

5 अगस्त को 'डार्लिंग्स' के अलावा नेटफ्लिक्स पर सुपरनेचुरल हॉरर वेब सीरीज 'द सैंडमैन' भी रिलीज की जाएगी. इस सीरीज में टॉम सुट्रिज, ग्वेनडोलिन क्रिस्टी, विवियन एकीमपॉन्ग, बॉयड होलब्रुक, चार्ल्स डांस, असीम चौधरी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

I Am Groot- 10 अगस्त

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 10 अगस्त 'आई एम ग्रूट' सीरीज रिलीज होगी. यह सीरीज 'गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी' के अहम किरदार ग्रूट पर बेस्ड है. फिल्मों में विन डीजल ने ग्रूट को अपनी आवाज दी है.

Lock and Key Season 2- 10 अगस्त

नेटफ्लिक्स पर फेंटेसी-थ्रिलर शो 'लॉक एंड की' सीजन का दूसरा सीजन भी रिलीज हो रहा है. बता दें पहले सीजन को दर्शकों का बहुत प्यार मिला था.

Never Have I Ever Season 3-12 अगस्त

नेटफ्लिक्स पर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा शो 'नेवर हैव आई एवर' का तीसरा सीजन स्ट्रीम होगा. इस शो में मैत्रेयी रामकृष्णन, पूर्णा जगन्नाथ, डेरेन बर्नेट मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे.

She-Hulk: Attorney At Law- 17 अगस्त

डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर सुपरहीरो शो 'शी हल्क- एटॉर्नी एट लॉ' 17 अगस्त को स्ट्रीम किया जाएगा. शो में हल्क के फीमेल वर्जन की कहानी बताई जाएगी.

Delhi Crime Season 2- 26 अगस्त

नेटफ्लिक्स पर 'दिल्ली क्राइम' का दूसरा सीजन आ रहा है. इस वेब सीरीज में शेफाली शाह लीड रोल में हैं, जो एक पुलिस अफसर का किरदार निभा रही हैं. पहले सीजन की कहानी जहां निर्भया मामले से प्रेरित थी, वहीं दूसरे सीजन में एक नया क्राइम ड्रामा सामने आएगा.

शो में रसिका दुग्गल का भी अलग किरदार देखने को मिलने वाला है.

