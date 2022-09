राजामौली के साथ फिर काम करेंगी आलिया भट्ट! इस मेगा बजट फिल्म में आएंगी नजर

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) संग फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) को लेकर खूब चर्चा बटोर रही हैं. आलिया भट्ट के फोटोज वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. वहीं जब से सबको पता चला की वह मां बनने वाली हैं, तब से फैन्स उनके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं. इस बीच ऐसी खबर सामने आई है कि आलिया एक बार फिर पॉपुलर डायरेक्टर एसएस राजामौली (SS Rajamouli) के साथ काम करने जा रही हैं. इस फिल्म में वह महेश बाबू के साथ नजर आएंगी.

वायरल हो रहा ट्वीट

ओवरसीज सेंसर बोर्ड के सदस्य उमैर संधू सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं. वह अक्सर सिनेमा से जुड़ी जानकारी शेयर करते रहते हैं. ऐसे में अब उमैर ने आलिया की नई फिल्म की जानकारी दी है. उमैर ने एक ट्वीट में लिखा, 'आधिकारिक तौर पर कंफर्म, आलिया भट्ट ने महेश बाबू के साथ एसएस राजामौली की अगली फिल्म साइन की है.

Officially Confirmed! #AliaBhatt finally signed #SSRajamouli next flick with #MaheshBabu ! #SSMB29 Shoot will start after her baby born !

