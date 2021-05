कोरोना से लड़ाई में अमिताभ बच्चन ने दिल्ली की ओर बढ़ाया मदद का हाथ, दान दिए 2 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है. लोग लगातार इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में देश की कई मशहूर हस्तियां इस मुश्किल समय में आगे आकर लोगों की मदद कर रही हैं. अब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी कोरोनो से इस जंग में जरूरतमंद लोगों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है.

महामारी से निपटने के लिए दिए 2 करोड़ रुपये

अमिताभ बच्चन ने रकाब गंज साहिब में शुरू किए गए श्री गुरु तेग बहादुर कोविड देखभाल केंद्र को इस महामारी से निपटने के लिए 2 करोड़ रुपये दान दिए हैं. इस बात की जानकारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा ने अपने एक ट्वीट के जरिए दी है. उन्होंने लिखा, ''सिख महान है, उनकी सेवा को सलाम', अमिताभ बच्चन जी ने श्री गुरु तेग बहादुर कोविड देखभाल केन्द्र को 2 करोड़ रुपये का योगदान देते समय यह शब्द कहे.'

अमिताभ हर दिन करते हैं सवाल

He often said;

“आप पैसों की चिंता मत कीजिए... बस कोशिश करिये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा पाएँ!”@SrBachchan Ji contributed a huge Amt & also took the pain to ensure oxygen concentrators get shipped frm abroad & reach on time

He is not just a REEL Hero but a Real life Hero https://t.co/5NEFgsZid5 pic.twitter.com/DA1onuT4RE

— Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) May 9, 2021