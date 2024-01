VIDEO: 'एनिमल' फेम एक्टर मनजोत सिंह बने रियल लाइफ हीरो, सुसाइड करने जा रही लड़की की बचाई जान!

नई दिल्ली: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की 'एनिमल' (Animal) की रिलीज को एक महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन लगातार फिल्म शानदार कमाई कर रही है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने नए कीर्तिमान हासिल किए हैं. इसी बीच अब फिल्म में रणबीर कपूर के चचेरे भाई का रोल निभाने वाले एक्टर मनजोत सिंह अचानक चर्चा में आ गए हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उन्हें रियल लाइफ हीरो कहने लगे हैं.

लड़की जान बचा रहे हैं मनजोत

इस वीडियो में मनजोत एक लड़की की जान बचाते नजर आ रहे हैं. इसमें देखा जा रहा है कि एक लड़की बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वह छलांग लगाती ही, तभी एक शख्स आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है.

Kudos! to brave #Sikh Manjot Singh Royal R/o Jammu who saved the life of a girl in his Sharda University Greater Noida. The girl was trying to commit suicide by jumping from the building. pic.twitter.com/O05u72FIwl

— ®️aminder (Author Immaculate Thoughts) (@ramindersays) August 4, 2019