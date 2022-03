'अनुपमा' पर फूटा लोगों का गुस्सा, जानिए क्यों मेकर्स पर नाराज हैं फैंस

नई दिल्ली: स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला शो 'अनुपमा' (Anupamaa) पहले ही दिन से दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है. लगातार यह टीआरपी की लिस्ट में नंबर पर कब्जा जमाए हुए हैं. शो और इसकी स्टार कास्ट को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. लेकिन इसी बीच अब कुछ ऐसा हुआ है कि शो के फैंस ही इसके मेकर्स से नाराज हो गए हैं. वहीं, लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा भी दिखाना शुरू कर दिया है.

इस एंगल पर फूटा लोगों का गुस्सा

दरअसल, कुछ समय पहले ही शो में दिखाया गया था कि 'अनुपमा' यानी रुपाली गांगुली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं. लेकिन अब फिर से उन्हें फैमिली ड्रामा में ही फंसा हुआ दिखाया जाने लगा है.

#Anupamaa

Since their is no #MaAn i am taking a break for a week or more, can not bear more of this drama and cannot see Anu back into Shah and standing with V ridiculous and losing all the self respect. — Tans (@Tans51123903) March 4, 2022

यही फैमिली ड्रामा देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. शो के फैंस पुराने मोड़ पर लौटने वाले एंगल से परेशान हो गए हैं. अब इसी वजह से लोग मेकर्स पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं.

फैंस कर रहे हैं ये मांग

गुरुवार के एपिसोड में दिखाया गया है कि अनुपमा को परिवार और अपने प्यार अनुज में से किसी एक को चुनना होगा.

Anuj doesn’t deserve Anu if she has 2 bear d burden of Shahs evry step of d way 2day its kinjal 2morrow it b baa or pakhi den samar!dey will all come in semi circle coz dey knw anu will leave her life fr them!She has to make Anuj her priority or never marry him #Anupamaa #MaAn — (@sabi_1605) March 4, 2022

लेकिन अनुज और अनुपमा के फैंस चाहते हैं कि ये दोनों हमेशा साथ रहे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें. अब ऐसा न होता देख फैंस का दिल टूट गया है. दर्शकों को ये एंगल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, जिसमें शाह परिवार फिर से 'अनुपमा' को अपनी ओर खींच रहा है.

शो में चल रही है ये कहानी

इन दिनों शो में दिखाया जा रहा है कि शाह परिवार 'अनुपमा' की बहू किंजल के सहारे उन्हें फिर से घर लाने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि किंजल इस समय प्रेग्नेंट हैं.

#MaAn #Anupamaa now that things have slowed down and there may not be much exciting stuff until Holi .. until end of March . Ppl can get back to studying for exams or working or sleeping 8 full hours or even better watch old episodes of MaAn! — (@Chirpy_data) March 4, 2022

अब इसी के जरिए 'अनुपमा' को इमोशनली मजबूर किया जा रहा है. खैर अब देखना यह होगा कि मेकर्स इस फैंस की बात मानते हैं या नहीं. इसका खुलासा तो वक्त के साथ ही हो पाएगा.

ये भी पढ़ें- सनी लियोन ने फिर बढ़ाई दिलों की धड़कने, क्रॉप टॉप पहन बालकनी में बिखेरे जलवे