Anupamaa Upcoming Twist: आध्या करेगी अनुपमा की इन्सल्ट, अनुज देगा बेटी को वॉर्निंग

नई दिल्ली: स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल अनुपमा में इन दिनों फुलऑन फैमिली ड्रामा देखने को मिल रहा है. अनुपमा बेटी आध्या के लिए अनुज के घर में जाती हैं. आध्या को पसंद नहीं आता है कि अनुपमा उसके घर में रहे. वहीं अनुपमा को शो में तीसरा मौका मिला है जिस वजह से अनुपमा काफी खुश हो जाी है.

आध्या को आएगा गुस्सा

Only thing liked that how maturely #Anupamaa handle 12year baby without making any Person villian in all this,so wished that other person had shown 1 of such Maturity in handling 5year baby na on Accident day na toh things today would have been so diff. pic.twitter.com/Max0ZiujKM

— nidz_mehtz (@nidhimehta06) April 29, 2024