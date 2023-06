अरिजीत सिंह ने इस खास वजह से गाया 'पसूरी' रीमेक, बोले- 'थोड़ी गालियां खा लेंगे'

नई दिल्ली: अरिजीत सिंह (Arijit Singh) ने अपनी आवाज का जादू दुनियाभर के लोगों पर चलाया है. उन्हें उनके रोमांटिक गानों के लिए जाना जाता है. वहीं, सैड सॉन्ग्स में भी वह एक अलग ही रंग घोल देते हैं. अरिजीत को अपने हर गाने के लिए लोगों का भरपूर प्यार मिला है. हालांकि, इस बार सिंगर अपने नए सॉन्ग 'पसूरी' की वजह से खूब आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं. दरअसल, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' के लिए इस गाने को रीक्रिएट किया गया है. इसी कारण अब लोगों ने अरिजीत को फटकार लगानी शुरू कर दी है.

अरिजीत सिंह पर भड़क रहे हैं लोग

अब अरिजीत ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने आखिर किस कारण इस गाने को रीक्रिएट किया. कुछ समय पहले ही 'सत्यप्रेम की कथा' के मेकर्स ने ऐलान किया था कि वह अपनी फिल्म में 'पसूरी' गाने को रीक्रिएट करेंगे. इसके बाद से ही मेकर्स को आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं.

अब गाना रिलीज होने के बाद लोग और भड़क पड़े हैं. वहीं, अरिजीत सिंह को भी ओरिजिनल गाने बर्बाद करने के लिए लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है.

इसलिए गाया अरिजीत सिंह गाना

अब अरिजीत सिंह ने जब इस गाने को बनाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने सभी का दिल जीत लिया. सिंगर ने कहा कि वह जानते थे कि इस गाने के कारण उन्हें आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी, इसके बावजूद उन्होंने इसे रीक्रिएट किया.

well

The maker has promised me a yearly fund for a school for undee privileged

thats more important

thode gaali kha lenge

— WhoamI (@Atmojoarjalojo) June 26, 2023