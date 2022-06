पर्दे पर खुलेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी के कई राज, हुआ बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: Atal Bihari Vajpayee Movie: भारतीय सिनेमा में अब तक कई स्पोर्ट्स पर्सन, लेजेंड्स और राजनेताओं पर बायोप‍िक बन चुकी है. अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल ब‍िहारी वाजपेयी की जिंदगी पर बायोप‍िक बनने जा रही है. 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी पर बनने वाली इस फिल्म का नाम 'अटल' होगा. इस फिल्म को बनाने के लिए दो दिग्गज फिल्म निर्माताओं विनोद भानुशाली और संदीप सिंह ने हाथ मिलाया है.

अब जल्द ही बड़े पर्दे पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के जिंदगी के कई राज खुलेंगे. हालांकि अब तक इस बात खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर कौन अटल बिहारी वाजपाई का किरदार निभाएगा.

The film will be an adaptation of Penguin Random House India’s book #TheUntoldVajpayee: #PoliticianAndParadox by author #UllekhNP... Starts early 2023, the film will be released on #Christmas2023, which marks the 99th birth anniversary of Shri #AtalBihariVajpayee ji. pic.twitter.com/Q37Y0zKEEh

taran adarsh (@taran_adarsh) June 28, 2022