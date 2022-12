Avatar 2: 'अवतार 2' ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में 'डॉक्टर स्ट्रेंज 2' को पछाड़ा

Avatar The Way Of Water: हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 2' की रिलीज में अब कुछ ही समय बाकी बचा हैं. ऐसे में 'अवतार 2' ने रिलीज से पहले ही मार्वल यूनिवर्स की फिल्म 'डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस'(Doctor Strange 2) को पछाड़ एक नया रिकॉर्ड बना लिया है.