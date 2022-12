Avatar The Way of Water: रिलीज से पहले 'अवतार 2' को हुआ नुकसान, ऑनलाइन लीक हुई फिल्म

नई दिल्ली: किसी फिल्म का ऑनलाइन लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह हैरान करने वाली ये बात है कि कोई भी फिल्म ग्लोबली रिलीज से 24 घंटे पहले कैसे लीक हो सकती है. इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म, 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way of Water) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. फिल्म रिलीज और कुछ यूरोपीय देशों में प्रीमियर के फौरन बाद ऑनलाइन लीक हो गई है.

कई पाइरेटेड वेबसाइट पर मौजूद है फिल्म

‘अवतार 2’ फिलहाल मेजर टोरेंट पोर्टल्स और गैरकानूनी स्ट्रीमिंग ऐप्स सहित लगभग सभी पाइरेट वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी. फिल्म एक स्पेनिश सबटाइटल के साथ, और दूसरा बिना किसी लैंग्वेज सबटाइटल के मौजूद है. हालांकि, बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं हैं. वीडियो क्लियरली आधे भरे थिएटर में रिकॉर्ड किया गया है और कई वीडियो रिपिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके क्लीन किए गए हैं.

प्रिंट है बेहद खराब

लीक हुई फिल्म के प्रिंट की क्वालिटी बेहद खराब है. कैमरिप वी2 की वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेहतर है, जबकि ऑडियो क्वालिटी में काफी अंतर है. पहला लीक प्रिंट का साइज 4GB है.

दूसरा लीक हुआ 1080p प्रिंट 5.5GB साइज में अच्छी ऑडियो क्वालिटी का है. लीक होने के बावजूद, अवतार 2 दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर अपनी पहली फिल्म में $500 मिलियन से ज्यादा की कमाई करने के कगार पर है.

जेम्स कैमरून की ड्रीम फिल्म

अवतार: द वे ऑफ वॉटर (Avatar: The Way of Water) का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. यह 2022 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है. जेम्स कैमरून के डायरेक्शन में बनी फिल्म 6 दिसंबर को लंदन में रिलीज हो चुकी है. अब 16 दिसंबर यानी आज यूएसए में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म 2009 में बनी फिल्म ‘अवतार’ का सीक्वल है. 13 साल बाद इसका पार्ट 2 आ रहा है. इसमें सैम वर्थिंगटन, ज़ो सलदाना, स्टीफ़न लैंग, केट विंसलेट, और सिगोरनी वीवर सहित कई अन्य बड़े स्टार नजर आएंगे.

ये भी पढ़े- Ghum Hai Kisi Ke Pyaar Mein spoiler: पत्रलेखा की चली जाएगी याददाश्त, सई-विराट आएंगे करीब

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.