Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: जारी है कार्तिक आर्यन का जलवा, अब तक हुआ इतना कारोबार

नई दिल्ली: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म 'भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2)' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. इसे दर्शकों के साथ ही समीक्षकों ने भी खूब पसंद किया है. शुरुआती दिनों में फिल्म के सभी शोज हाउसफुल रहे. हालांकि, इसका क्रेज अब भी कम नहीं हुआ है. सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस की ही बात करें तो उम्मीद की जा रही है कि शनिवार को यह आसानी से अपना 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.

8वें दिन 'भूल भुलैया 2' ने किया इतना कारोबार

'भूल भुलैया 2' ओपनिंग डे से ही जबरदस्त शुरुआत करने के बाद से अब दूसरे शुक्रवार तक शानदार कमाई करने में सफल रही है. अब फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है. 'भूल भुलैया 2' ने अपने पहले सप्ताह में कुल 92.05 करोड़ रुपये का कारोबार किया है.

#BhoolBhulaiyaa2 marches ahead gloriously, unaffected by the new opponents... Expect bigger numbers over the weekend... Will hit cr today [second Sat]... #KartikAaryan's second film to hit century, after #SKTKS... [Week 2] Fri 6.52 cr. Total: ₹ 98.57 cr. #India biz. pic.twitter.com/fzJCTpXdEJ

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 28, 2022