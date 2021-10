Bigg Boss 15: शो में खत्म हुआ इन 2 कंटेस्टेंट्स का सफर! रातों-रात कर दिया घर से बाहर

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग वाला विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) पहले ही दिन से दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है. वहीं मेकर्स भी फैंस को जोड़े रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अब शो से रातों-रात दो कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दिया गया है.

वीकेंड के वार में नहीं हुआ कोई एलिमिनेशन

दरअसल, इस वीकेंड के वार में देखा गया कि शो से किसी भी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया गया था, इस कारण घर के सभी सदस्य काफी खुश भी दिखे. लेकिन बिग बॉस के घर में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता. सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी बीच अचानक बिग बॉस ने एलिमिनेशन का धमाका कर दिया, जिससे सभी घरवाले हैरान रह गए.

सदस्यों को भुगतनी पड़ी नियम तोड़ने की सजा

सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह थी कि शो में एक नहीं, बल्कि पल भर में ही दो कंटेस्टेंट्स को बाहर कर दिया गया.

हाल ही के एपिसोड में सभी सदस्यों ने बिग बॉस के घर के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है. ऐसे में बिग बॉस ने इन्हें 3 सजाएं सुनाई. पहली सजा के तौर पर सभी सदस्यों को फिर से जंगलवासी बना दिया गया है.

दूसरी और तीसरी सजा ने उड़ा दिए होश

दूसरी सजा में सदस्यों को आपसी सहमति ने 2 कंटेस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है. तीसरी सजा है कि कैप्टन निशांत भट्ट को 8 नाम बताने हैं, जो सीधे नॉमिनेट कर दिए जाएंगे. इन तीनों ही सजाओं ने घर के सभी सदस्यों के होश उड़ा दिए.

Confirmed #VidhiPandya and #DonalBisht are Evicted from #BiggBoss15 House after #Aapsi Sehmati

— The Khabri (@TheRealKhabri) October 18, 2021