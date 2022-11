Bigg Boss 16: टीना दत्ता नहीं अब्दू रोजिक बने कैप्टन, शालीन और गौतम के बीच हुए जमकर लड़ाई

नई दिल्ली: बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. बिग बॉस 16 में सभी कंटेस्टेंट का असली रंग सामने निकल कर आ रहा है. घर में प्यार और दोस्ती की मायने बदलते हुए नजर आ ज रहे हैं. आज का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है. पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि गौतम अपनी जिम्मेदारी को सही से निभा नहीं पा रहे हैं जिस वजह से उनको कप्तानी से निकाल दिया. आज के एपिसोड में घर के नए कप्तान का चयन होगा.

शालीन और गौतम में होगी लड़ाई

आज के एपिसोड में घर के नए कप्तान का चुनाव होने वाला है. ऐसे में आज का एपिसोड काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है. आज पुराना कप्तान घर का नया कप्तान चुनने वाला है. ऐसे में गौतम और शालीन की दोस्ती में दरार आए जाएगी. दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आएंगे.

कौन बनेगा कप्तान?

BREAKING! Savriqul Muhammadroziqi (Abdu Rozik) is the New Captain of the BiggBoss16 house pic.twitter.com/bk4L1UyKCc

BiggBossTak BiggBossTak November 3 2022