Bigg Biss 16: विकास मनकतला ने अर्चना गौतम को कहा 'नीच जाति के लोग', NCSC ने भेजा चैनल को नोटिस

नई दिल्ली: सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग वाला रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) हर अपने हर सीजन के कारण सुर्खियों में रहते हैं. 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) को लेकर हर दिन नए विवाद सामने आ रहे हैं. हालांकि, इस बार शो के मेकर्स, कंटेस्टेंट विकास मनकतला की वजह से कानूनी पचड़ों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं. विकास की वजह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Schedule Castes) ने बिग बॉस के मेकर्स के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है.

दरअसल, पिछले एक एपिसोड में विकास का अर्चना गौतम के साथ झगड़ा देखने को मिला था. इस दौरान दोनों ने ही एक दूसरे को काफी बुरा-भला कहा था. ऐसे में अब आयोग का आरोप है कि विकास ने इसी झगडे़ के बीच में अर्चना पर जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की है.

National Commission for Scheduled Castes issued notice to Mumbai CP, Viacom 18 Media Pvt Ltd, Endemol India Pvt Ltd &others after a Bigg Boss contestant Vikas Manaktala called another contestant Archana Gautam Neech jati ke log which is offence punishable under SC/ ST act: NCSC pic.twitter.com/D0U2u0xeQD

— ANI (@ANI) December 29, 2022