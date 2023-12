Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे ने अब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कही ये बात! हो गईं बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: बिग बॉस के घर में अंकिता लोखंडे खूब धमाल मचा रही हैं. शो में वह पति विक्की जैन के साथ पहुंची हैं. यहां उन्हें अक्सर कई मुद्दों पर जमकर झगड़े कहते देखा जाता है. वहीं, एक्ट्रेस लगातार दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी अपने रिश्ते और ब्रेकअप पर चर्चा करती नजर आती हैं. पइस कारण वह कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती हैं. अब फिर से अंकिता लोखंडे ने उन्हें लेकर ऐसा कुछ कह दिया है कि सोशल मीडिया यूजर्स उन पर भड़क पड़े हैं.

अंकिता और मुनव्वर की हुई बहस

दरअसल, मुनव्वर फारुकी ने एक टास्क के दौरान अंकिता को वेस्ट बिन कहा था. इसके बाद दोनों के बीच इसी बात को लेकर हल्की-फुल्की बहस छिड़ गई. इस दौरान अंकिता ने बातों-बातों में सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र छेड़ दिया.

Once Again

Nalli Boss Lady ne Phir se #SushantSinghRajput ka naam liya.But Iss baar to SSR pe blame Kar Rahi hai..Ke Uss ne Mere Sath Kitna be ghalat kya ho Mai ne Kabi be Uss ke against kuch nahi boli.Q ke Mai Achi hun etc.#AnkitaLokhande #MunawarFaruqui #BiggBoss17 #SSR #BB17 pic.twitter.com/2N2crmNaPY

— (@CooL_BoY_999) December 8, 2023