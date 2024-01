Bigg Boss 17: घर से बाहर निकलते ही अनुराग डोभाल की हुई जबरदस्त लड़ाई! बिग बॉस 17 मेकर्स पर भड़के बाबू भैया

नई दिल्ली: बिग बॉस 17 में पहली बार मिड-वीक एविक्शन हुआ है. बिग बॉस ने घर के कैप्टन और एक्स कैप्टन्स को नॉमिनेशन का आधिकार दिया. ऐसे में मुनव्वर, ने अनुराग, ईशा ने आयशा और औरा ने अभिषेक को नॉमिनेट किया. इसके बाद बिग बॉस ने मिड वीक एविक्शन की घोषणा की और घरवालों से अनुराग, आयशा और अभिषेक में किसी एक को बेघर करने के लिए कहा. ज्यादातर घरवालों ने अनुराग का नाम लिया. घरवालों के कम वोट्स की वजह से अनुराग को घर से बेघर कर दिया.

मेकर्स पर भड़के अनुराग

BIG FIGHT betn Anurag Dobhal and the show’s creative team post his eviction.

Anurag stands firm against the makers, expressing his anger towards PARTIAL and UNFAIR eviction. He challenged the makers that by voting my eviction would have not been possible. And he believes if…

