Bigg Boss 17: अभिषेक कुमार के सपोर्ट में उतरे ईशा मालवीय के पिता, बताई क्या है गलती

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 17' के लेटेस्ट एपिसोड में फैमिली वीक चल रहा है. इस कड़ी में ईशा मालविया के पिता ने शो में एंट्री की. उन्होंने इस दौरान ईशा से बात करते हुए उस घटना का जिक्र किया, जिसमें अभिषेक कुमार ने समर्थ जुरेल को थप्पड़ मारा था.

ईशा के पिता ने दिया अभिषेक का साथ

Isha's father clearly said ki - Tumne bhut poke kiya galat kiya overly.. kisi ki entry hui to tmhe kya dikkat hai... #AbhishekKumar #AbhishekAvengers #BiggBoss17 pic.twitter.com/GLOi2JrbM5

— Bigg Boss 17 live (@Biggboss17_live) January 13, 2024