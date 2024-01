Bigg Boss 17: नॉमिनेशन टास्क के बाद आयशा ने खोले मुनव्वर के कई राज, कॉमेडियन के सपोर्ट में उतरे ये सेलेब्स

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: बिग बॉस के घर में ड्रामा लेवल रोज बढ़ता नजर आ रहा है. जब से मुनव्वर फारूकी ने आयशा खान को नॉमिनेट किया है तब से वह उनके पीछे पड़ गई हैं. नॉमिनेशन के बाद से आयशा खान मुनव्वर से कुछ नाराज दिख रही हैं. आयशा खान अब मुनव्वर को लेकर कई गंभीर बातों का खुलासा करती नजर आ रही हैं. आयशा के आरोपों के बाद मुनव्वर उदास और दुखी नजर आ रहे हैं. वह बार-बार आयशा से माफी मांग रहे हैं कि वह उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में शो में और कुछ ना बताएं. मुनव्वर को रोता हुआ देखकर कुछ सेलेब्स उनके सपोर्ट में आए हैं. उन्होंने मुनव्वर के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए हैं.

आयशा खान ने खोले अब नए राज

नॉमिनेशन टास्क के बाद से ही आयशा खान के तेवर बदले हुए लग रहे हैं. बता दें, हाल ही में शो में नॉमिनेशन का टास्क हुआ था, जिसमें मुनव्वर ने आयशा को नॉमिनेट किया और कहा था कि वह नेम-फेम के लिए शो में आई हैं. ये सुनने के बाद आयशा काफी भड़क गई हैं और उन्हें एक-एक बाद एक मुन्ना के राज से पर्दा हटाना शुरु कर दिया है. इस सारे सीन के बाद अगले दिन मुनव्वर ने आयशा से बात की और सभी घरवालों के सामने माफी भी मांगी. अब सोशल मीडिया पर कई लोग मुन्ना को बुरा-भला बोल रहे हैं तो वहीं कुछ उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं.

How many times he will say sry . this is too much yaar let him play his game #Munavar #godblessyou pic.twitter.com/FeiidglvtV

— Yuvika Chaudhary (@yuvikachoudhary) January 10, 2024