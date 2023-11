Bigg Boss 17: दिवाली का डबल धमाल करने सलमान के शो में पहुंची कैटरीना कैफ, मेकर्स ने प्रोमो किया जारी

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: बिग बॉस का सीजन 17 लगातार लाइमलाइट बटोर रहा है. शो से दर्शकों को एंटरटेनमेंट की कमी नहीं हो रही. इसी बीच शो को होस्ट करने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी मोस्टअवेटेड फिल्म ‘टाइगर 3’ को लेकर भी खबरों बने हुए हैं. इन सबके बीच बिग बॉस सीजन 17 के वीकेंड का वार दिवाली स्पेशल एपिसोड में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ टाइगर 3 को प्रमोट करते नजर आने वाली हैं.

घरवालों के साथ जमकर मस्ती करेंगी कैटरीना कैफ

'बिग बॉस 17' के हालिया प्रोमो वीडियो में देख सकते हैं कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ येलो कलर के आउटफिट पहनकर बिग बॉस के सेट पर एंट्री ले रही हैं, सलमान खान भी एक्ट्रेस का शो में शानदार स्वागत करते हैं. घर में कंटेस्टेंट्स कैटरीना की एंट्री से काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. प्रोमो में देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ कैटरीना कैफ घरवालों के साथ जमकर मस्ती कर रही हैं बल्कि सलमान खान भी अपनी को-एक्ट्रेस के साथ काफी एंजॉय कर रहे हैं.

Stage sajega shaandaar sitaaron ke saath. Are you ready for the Bigg Boss Diwali Party?

