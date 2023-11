Bigg Boss 17: अपने फैंस से पैसे कमाने के बयान पर भड़के सलमान खान, बोलें- इनसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए

नई दिल्ली Bigg Boss 17: वीकेंड के वार के एपिसोड में सलमान खान ने सभी कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई है. बिग बॉस 17 का प्रोमो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल प्रोमो में सलमान खान अनुराग डोभाल को डांटते हुए नजर आए हैं. प्रोमो में सलमान खान बोलते हैं कि अनुराग आपने बोला है कि आप ब्रोसेना से पैसे कमाते हैं और आपका घर चलता है. आपसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए.

अनुराग को लगाई फटकार

Salman Khan again targeted Youtuber Anurag Dobhal (Babu Bhaiya) over his remarks of Mein apne Brosena se kamata hun, unse mera ghar chalta hain.

Toh Salman Bhai apne fans se nahi kama rahe? Salman bhai apne fans ka ghar chala rahe ho kya? #BiggBoss_Tak pic.twitter.com/CKg8IGpqFM

#BiggBoss_Tak (@BiggBoss_Tak) November 24, 2023