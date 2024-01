Bigg Boss 17: फिनाले से पहले ही लीक हो गया विनर का नाम, ये कंटेस्टेंट उठाएगा ट्रॉफी!

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: सलमान खान (Salman Khan) की होस्टिंग वाला छोटे पर्दे का विवादित रियलिटी शो 'बिग बॉस 17' अपने अंतिम चरण में आ पहुंचा है. कुछ ही दिनों में दर्शकों के सामने इसके विनर के नाम का खुलासा भी हो जाएगा. ऐसे में दर्शक अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को ट्रॉफी दिलाने के लिए खूब वोट्स भी कर रहे हैं. वहीं, विनर के नाम को लेकर काफी उत्सुकता बढ़ती जा रही है. इसी बीच अब विनर का नाम लीक हो गया है.

क्या 'बिग बॉस 17' को मिल गया विनर

'बिग बॉस 17' बेशक अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कंटेस्टेंट्स के बीच अब भी जबरदस्त झगड़े देखने को मिल रहे हैं. हर सदस्य ट्रॉफी हासिल करने के लिए लगातार कैमरे के सामने बना हुआ है और ऐसे में दर्शकों को भी शानदार कंटेंट मिल रहा है. इसी बीच बिग बॉस के फैन पेज 'खबरी' ने अपने ट्वीटर पेज पर विनर के नाम को दावा किया है.

जानिए किसके नाम का हुआ दावा

इस ट्वीट में बताया गया है कि 'बिग बॉस 17' की ट्रॉफी अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, अभिषेक कुमार या मनारा चोपड़ा नहीं, बल्कि मुनव्वर फारुकी अपने नाम करने वाले हैं. ट्वीट में लिखा है, 'शो के इनसाइड सोर्स ने कंफर्म किया है कि मुनव्वर फारुकी 28 जनवरी को बिग बॉस 17 की ट्रॉफी उठाने वाले हैं.'

खुशी से झूम उठे मुनव्वर के फैंस

हालांकि, इन खबरों में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो वक्त के साथ ही हो पाएगा, लेकिन इस खबर से मुनव्वर के चाहने वाले खुशी से झूम उठे हैं.

Inside sources have confirmed that #MunawarFaruqui is lifting #BiggBoss17 Trophy on 28th January.

SAVE THE TWEET!

— Khabri (@real_khabri_1) January 9, 2024