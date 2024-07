Bigg Boss OTT 3: शिवानी की जुओं की समस्या से घरवाले हुए परेशान, बिग बॉस ने लिया ये फैसला

Bigg Boss OTT 3: 'बिग बॉस ओटीटी 3' की स्ट्रीमिंग को अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन सभी कंटेस्टेंट्स ने देशभर के दर्शकों के बीच एक खास पहचान हासिल कर ली है. लोग जमकर अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं. वहीं, बिहार के एक छोटे से गांव से बिग बॉस के घर में पहुंची शिवानी कुमारी का भी एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है. हालांकि, इस बार शिवानी से ज्यादा उसके बालों में पड़ी जुएं तहलका मचा रही हैं, जिससे घरवाले भी परेशान नजर आ रहे हैं.

शिवानी ने किया बिग बॉस से अनुरोध

शिवानी को अक्सर अपने बालों में खुजली करते देखा गया है. शुरुआत में जब कंटेस्टेंट्स ने इसकी वजह पूछी तो शिवानी ने कहा कि उन्हें डैंड्रफ की समस्या है. वहीं, हाल ही में लाइव फीड में शिवानी की दोस्त सना मकबूल ने उनके बालों में जुएं देखकर उन्हें सलाह दी कि वह बिग बॉस से एक मेडिकेटेड शैम्पू और कंघी की मांग करें. शिवानी से उनकी सलाह मानते हुए बिग बॉस से अनुरोध किया. इसके बाद आखिरकार बिग बॉस इस पर तुरंत एक्शन में भी आ गए.

बिग बॉस ने भेजा शैम्पू

बिग बॉस ने अरमान मलिक की दूसरी पत्नी और कंटेस्टेंट कृतिका मलिक को कंफेशन रूप में बुलाया और उन्हें शिवानी के मेडिकेटेड शैम्पू, तेल और कंघी दी.

Bigg Boss ne yeh Bahut galat kiya Shivani Kumari ke sath ...

Bigg Boss ne Shivani ke liye medicated oil bheja balo me juu(lice ) ke liye .. or kaha ki pure ghar me bata doo saavdhaan kardo ..

Ye to seedha seedha mudda banake embarass kiya jaraha hai Shivani ko sab mzak udare h pic.twitter.com/XGAv0ry26s

— Bigg Boss 18 live (@Biggboss18live) July 2, 2024