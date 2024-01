Bigg Boss 17: अभिषेक के सपोर्ट में उतरा ये बॉलीवुड सितारा, समर्थ और ईशा के बार-बार उकसाने पर भड़के थे एक्टर

नई दिल्ली: Bigg Boss 17: बिग बॉस इन दिनों जंग का मैदान बना हुआ है. पिछले कुछ हफ्तों से मुनव्वर फारुकी अपने निजी रिश्तों को लेकर लाइमलाइट में बने हुए थे. अब शो के हालिया प्रोमो में देखा गया है की ईशा और समर्थ मिलकर अभिषेक को उनकी मानसिक सेहत को लेकर मजाक बनाते हैं जिसके बाद अभिषेक गुस्से में आकर समर्थ को जबरदस्त थप्पड़ जड़ देते हैं.

ईशा और समर्थ करते थे अभिषेक को पोक

सलमान खान के शो बिग बॉस 17 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट में अभिषेक कुमार का नाम भी शामिल है. बीते दिनों से शो में देखा जा रहा है कि घर के अन्य सदस्य ईशा मालवीय और समर्थ जुरेल ने अभिषेक के खिलाफ पोक करने की रणनीति अपनाई है. जिसकी वजह से अभिषेक काफी परेशान और हताश भी नजर आ रहे हैं. दोनों मिलकर उनको इतना ज्यादा पोक करते हैं जिसकी वजह से अभिषेक अपना आपा खो बैठते हैं और समर्थ को एक जोरदर थप्पड़ जड़ देते हैं.

Heart goes out to Abhishek #BiggBoss17

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 2, 2024