Vivek Agnihotri: 'कश्मीर फाइल्स' और 'केरल स्टोरी' के बाद 'महाभारत' बनाने चले विवेक अग्निहोत्री, बेंगलुरु में करेंगे बड़ी अनाउंसमेंट

नई दिल्ली: Vivek Agnihotri: 'द ताशकंद फाइल्स', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द वैक्सीन वॉर' जैसी फिल्मों से नाम कमा चुके डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री अब जल्द ही एक और फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं. बता दें कि विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म का नाम 'पर्व: धर्म की एक महाकाव्य कथा' होगा, जो एस एल भैरप्पा की किताब 'पर्व' पर आधारित है.

विवेक अग्निहोत्री ने की अपनी फिल्म की अनाउंसमेंट

फिल्ममेकर ने फिल्म की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर के दी, उन्होंने पोस्टर शेयर कर टाइटल में पर्व लिखा। पोस्ट शेयर करते हुए विवेक ने लिखा, बड़ी अनाउंसमेंट, क्या महाभारत इतिहास है या पौराणिक कथा? हम पद्म भूषण डॉ. एस एल भैरप्पा की 'आधुनिक क्लासिक' प्रस्तुत करने के लिए ईश्वर के आभारी हैं. इस पोस्टर में भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन को उपदेश देते हुए देखा जा सकता है. उनके पीछे युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है. पोस्टर में फिल्म का नाम- ‘पर्वः एन एपिक टेल ऑफ धर्म’ लिखा है.

