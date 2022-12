इस एक्टर ने Brahmastra को बताया कॉमेडी, फिल्म बनाते हुए अयान मुखर्जी ने खाया होगा...

Brahmastra A Comedy Film: बतौर एक्टर भले ही केआरके अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो पाए लेकिन बतौर क्रिटिक उनके चाहने वाले बहुत हैं. ऐसे में खुद को सबसे बड़ा क्रिटिक बताने वाले केआरके खुलकर अपनी ओपिनियन रखते हैं. बता दें कि हाल ही में केआरके ने ब्रह्मास्त्र देख डाली. देर से ही सही उन्होंने ब्रह्मास्त्र को लेकर जरूरी टिप्पणी कर दी है.

केआरके ने ट्वीट कर अपनी हालत बताई है. केआरके लिखते हैं कि मैंने फाइनली ब्रह्मास्त्र देख ही डाली क्या कमाल की कॉमेडी फिल्म है.इस बात पर मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मेरी लाइफ की अब तक देखी गई सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म है. मैं हर एक सीन को देखकर पागलो ंकी तरह हंस रहा था.

Finally I watched film #Brahmashtra n what a brilliant comedy film. Undoubtedly it’s the biggest comedy film I have watched in my life. On each scene I was laughing like a mad. Ayaan Mukherjee must be taking special maal during making, Otherwise Nobody can make such a comedy film

