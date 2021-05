मल्लिका दुआ के कोरोना पॉजिटिव माता-पिता की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में करवाना पड़ा भर्ती

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर की मार पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है. भारत में भी इस महामारी के कारण हाहाकार मची हुई है. आम लोगों के अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. अब खबर आई है कि मशहूर एक्ट्रेस और कॉमेडियन मल्लिका दुआ (Mallika Dua) के माता-पिता भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं.

हालत बिगड़ने पर अस्पताल में करवाया भर्ती

कुछ दिनों पहले ही खुद मल्लिका ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया था कि उनके पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव मिले हैं. हालांकि, अब खबर आई है कि उनकी हालत में सुधार न होने के कारण वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ (Vinod Dua) और उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है.

मल्लिका ने मां की इंस्टाग्राम (Instagram) पोस्ट पर दी थी जानकारी

हाल ही में मल्लिका ने हेल्थ अपडेट देते हुए अपनी मां की इंस्टाग्राम में एक पोस्ट शेयर किया था. इसमें उन्होंने लिखा, '13 मई से कुछ दिन पहले मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी. डॉक्टर्स ने मेरी आवाज सुनी और बताया कि मुझे सिटोकिन स्टॉर्म है, जिस पर हमें ध्यान देना होगा. इसके बाद हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. वहां हमें ऑक्सीजन बेड की जरूरत थी, जो उपलब्ध नहीं थे.'

मेदांता अस्पताल में भर्ती है मल्लिका के पेरेट्स

उन्होंने आगे लिखा, 'बाद में हमें मेदांता अस्पताल ले जाया गया. मैं और विनोद अब इसी हॉस्पिटल में हैं. उम्मीद है कि हम जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे. आप सभी तब तक अपना ध्यान रखिए, घर में रहे और सुरक्षित रहें.'

The ICU bed requirements for my parents Vinod Dua and Chinna dua have been met. Thank you so much for all the calls.

— Mallika Dua (@MallikaDua) May 14, 2021