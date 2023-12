दीपिका पादुकोण एलए में 'एकेडमी म्यूजियम गाला' में हुई शामिल, इस इवेंट में इंवाइट होने वाली पहली इंडियन एक्ट्रेस

नई दिल्ली:Deepika Padukone: एकेडमी म्यूजियम गाला ऑस्कर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंच है जो एक ही बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है. दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर अपनी ग्लोबल अचीवमेंट्स से देश को प्राउड फील करने का शानादार मौका दिया हैं.

दरअसल जहां इस साल की शुरुआत में दीपिका ने ऑस्कर में इंडियन गाने को प्रेजेंट करने के लिए मंच पर कदम रखते हुए इतिहास रचा था, वहीं अब साल 2023 के खत्म होते होते उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया हैं जो कि अब तक की सबसे बड़ी और खास उपलब्धि बन गई है.

Deepika Padukone arrives at the 3rd annual Academy Museum Gala at the Academy Museum of Motion Pictures in LA pic.twitter.com/z9FxYevI4r

— Team DP Malaysia (@TeamDeepikaMY_) December 4, 2023