तेलुगू इंडस्ट्री एक दिन के लिए बंद, जानिए क्यों नहीं होगी आज शूटिंग

Krishna Ghattamaneni Death: तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सुपरस्टार कृष्णा के निधन के बाद साउथ को बड़ा झटका लगा है. दिग्गज एक्टर ने 14 नवंबर को 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उनकी मौत का कारण कार्डिएक अरोस्ट बताया गया. ऐसे में उनके परिवार सहित उनके चाहने वाले बहुत गमगीन हैं.

तेलुगू फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज कर इंडस्ट्री को एक दिन बंद रखने की घोषणा की है. काउंसिल ने फैसला लिया है कि सुपरस्टार कृष्णा के सम्मान में 16 नवंबर को एक दिन के लिए इंडस्ट्री को बंद रखा जाएगा. ये उनके काम के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए स्टेप लिया जा रहा है.

Telugu film industry will remain closed tomorrow as a mark of respect to Superstar #KrishnaGaru@tfpcin #SSKLivesOn #RIPSuperStarKrishna pic.twitter.com/vS4Go4qaB0

—(@UrsVamsiShekar) November 15, 2022