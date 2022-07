Ek Villain Returns BO Collection Day 2: बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है 'एक विलेन रिटर्न्स', जानिए अब तक की कमाई

नई दिल्ली: Ek Villain Returns Box Office Collection Day 2: जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' (Ek Villain Returns) बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत मिली, जिससे टीम और मेकर्स को काफी खुश नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, दिशा पाटनी को तो पपाराजी को लड्डू खिलाते हुए देखा गया था. मोहित सूरी की 'एक विलेन रिटर्न्स' का दूसरे दिन का कारोबार सामने आ गया है.

सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है 'एक विलेन रिटर्न्स'

फिल्म ने अपनी रिलीज के दूसरे दिन 7.47 करोड़ रुपये की कमाई की है. बता दें कि 'एक विलेन रिटर्न्स' ने पहले दिन 7.05 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इसी के साथ फिल्म के अब तक का कलेक्शन 14.52 करोड़ रुपये हो चुका है. हालांकि, ये आंकड़े रविवार को बढ़ने की भी काफी उम्मीदें हैं. बता दें कि फिल्म ने इतना कारोबार सिर्फ भारत में किया है.

#EkVillainReturns collects in similar range on Day 2... Marginal increase at national chains, but down in mass pockets... All eyes on Day 3... Fri 7.05 cr, Sat 7.47 cr. Total: ₹ 14.52 cr. #India biz. pic.twitter.com/eX8jclhsPJ

taran adarsh (@taran_adarsh) July 31, 2022