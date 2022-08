Ek Villain Returns BO Collection Day 3: फिल्म को मिला वीकेंड का जबरदस्त फायदा, सामने आया तीसरे दिन का कलेक्शन

नई दिल्ली: Ek Villain Returns Box Office Collection Day 3: 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' (Ek Villain Returns) बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फैंस काफी लंबे वक्त से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. ऐसे में मूवी बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है.

फिल्म ने रविवार को कमाए इतने करोड़ रपये

मोहित सूरी की 'एक विलेन रिटर्न्स' का तीसरे दिन का कारोबार सामने आ गया है. पहले दिन 7.47 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 7.05 करोड़ रुपये का करने वाली 'एक विलेन रिटर्न्स' ने तीसरे दिन 9.02 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. इसी के साथ फिल्म अब तक 23.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. इस बात में कोई दोराय नहीं है कि ये मूवी सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है.

#EkVillainReturns shows an upward trend on Day 3, thus clocking a decent weekend... Mass pockets driving its biz... Mon - Thu biz crucial, the trend will give an idea of its lifetime biz... Fri 7.05 cr, Sat 7.47 cr, Sun 9.02 cr. Total: ₹ 23.54 cr. #India biz. pic.twitter.com/u7hOH8QbO3

taran adarsh (@taran_adarsh) August 1, 2022