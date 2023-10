एल्विश यादव लौटाना चाहते हैं 'बिग बॉस ओटीटी 2' की ट्रॉफी, वीडियो में बताई वजह

नई दिल्ली: बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी जीतने के बाद से एल्विश यादव काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. ट्रॉफी जीतने के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ है. वहीं पिछले कुछ समय से एल्विश कंट्रोवर्सी में भी बने हुए हैं. एल्विश यादव ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में बताया था कि कई महीनों बाद वह घर वापिस आए हैं. वह अपनी मां के साथ समय बिताते हुए नजर आए. जिसके बाद वह बोलते हैं कि मेरा सामान कहां है? उसके बाद वह अपने कमरे में जाते हैं और बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी उठाते हैं.

ट्रॉफी ले लो वापस

Elvish Yadav React On PR Files.

Elvish Yadav opens up about negative PR and Expose Abhishek Malhan.#ElvishYadav #ElvishArmy @ElvishYadav pic.twitter.com/FFvOoJc1Ek

— Rapper (@SaranShakthi36) October 2, 2023